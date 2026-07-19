  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٨ ٠٨:٥٢

شکست هێنانی سیستەمی بەرگری ئاسمانیی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان

شکست هێنانی سیستەمی بەرگری ئاسمانیی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان

سەرچاوەیەکی ئەمنی له هەولێر ئاماژەی به شکستی سیستەمی بەرگری ئاسمانی ئەمریکا کرد له بەرامبەر هێرشی مووشەک و فڕۆکه بێفڕۆکەوانەکان بۆ سەر بنکەی تیرۆریسته جودایی خوازەکان لە هەرێمی کوردستان. 

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی ئەمنی لە شاری هەولێر ، ڕایگەیاند کە بەرگرییە ئاسمانییەکانی ئەمریکا کە لەو ناوچەیە جێگیر بوون، شکستیان هێناوە لە ڕێگری کردن لە هێرشەکان دژ بە تیرۆریستانی جوداخوازی دژبەری ئێران.

ئاماژەی بەوەشکرد، بنکە سەربازییەکان لە باکوروی عێراق بە هێرشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کراونەتە ئامانج و بەرگرییە ئاسمانییەکانیش کە لە بنکەی حەریر و ناوچەکانی دیکە جێگیرکراون، نەیانتوانیوە ڕێگری لەو هێرشانە بکەن.

سەرچاوەکە ڕایگەیاند: ئەم هێرشانە زیانی گیانی و زیانی ماددی لێکەوتووەتەوە.

ئەوەشی وت کە پاگەندەی لایەنی ئەمریکی کە دەڵێت هەموو مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان ڕێگرییان لێکرا، ڕاست نییە، هەروەها لێدان لە ڕیزەکانی سەربازانی ئەمریکیش کراوە.

News ID 60003

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