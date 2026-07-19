  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٨ ٠٨:٠٦

فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەموئەلئەنبیا بۆ ئەمریکا: وڵامی وێڕانکەرتان دەدەینەوە

فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەموئەلئەنبیا بۆ ئەمریکا: وڵامی وێڕانکەرتان دەدەینەوە

ئاگادارکردنەوەی فەرماندەی بارەگای ناوەندی خاتەموئەلئەنبیا بۆ دوژمنی فێڵبازی ئەمریکی: هێزە چەکدارەکان وەڵامێکی وێرانکەر دەدەنەوە بۆ هەر وەحشی گەرییەکتان.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکەر عەبدوڵاهی، فەرماندەی بنکەی خاتەمولئەنبیا ڕایگەیاند: وەبیر شەیتانی گەورە و دوژمنی تاوانبار و پەیمان شکێن و فێڵبازی ئەمریکی دەخەینەوە کە هەر تەماح و چەوساندنەوە و وەحشیگەری و بەربەرییەتێک بە وەڵامێکی یەکلاکەرەوە و وێرانکەر لە لایەن جەنگاوەرە دڵسۆز و ئازا و بەهێزەکانی ئێران وڵام دەدرێتەوە و تێچووی قورستریان بەسەردا دەسەپێنین لە شەڕی دووەم و سێیەمی سەپێنراو.

News ID 60001

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