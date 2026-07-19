قائانی: دەست هەڵناگرین لە بەرخۆدان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار قائانی لە وڵامی پەیامەکەی ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕایگەیاند: فەرماندە و جەنگاوەرانی بەرەی خۆڕاگری، وێڕای پێزانین و دەربڕینی سوپاسگوزاری بۆ کەرامەت و گەورەیی ڕێبەری مەزن بەرامبەر بە بەرەی بەرخۆدان، جارێکی دیکە جەخت لەسەر بەردەوامی دڵسۆزی ئایینیمان بۆ ئەو پەیمانە دەکەینەوە کە لەگەڵ ئیمامی شەهیدی میللەت کردمان.

ڕایدەگەیەنین کە لە کاتی سەرکردایەتیکردنی پیرۆزی ئایەتوڵڵادا سەید موجتەبا خامنەیی خوای گەورە بیپارێزێت، درێژە بە ڕێگای گەشاوە و شکۆمەندی بەرخۆدان دەدەین، کە چەندین جار لەلایەن بەڕێزیانەوە پەسەند کراوە و پەسەند دەکرێت.