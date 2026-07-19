درۆنەکانی ئێران چۆن سیستەمی بەرگری ئاسمانیی ئەمریکا لە ناوچەکە لەت و پەت دەکات؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە پشتبەستن بە ئەلجەزیرە، ڕاگەیاندنی هێرشی مووشەکی ئێران بۆ سەر بنکەیەکی سەربازی ئەمریکا لە ئوردن و پشتڕاستکردنەوەی ئەو هێرشە لەلایەن واشنتۆن و ڕاگەیاندنی کوژران و برینداربوونی ژمارەیەک سەربازی ئەمریکی گومانی جددی لە توانای سیستەمی بەرگری ئاسمانی پێشکەوتووی ئەمریکا بۆ ڕێگریکردن لە مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران دروستکردووە.

ژنەڕاڵ ئیلیا هانا، شارەزای سەربازی و ستراتیژی لە ناوچەکە، سروشتی ئەم پێشهاتەی شیکردەوە و ئاماژەی بەوەشکرد، کە مووشەکەکانی ئێران گەیشتنە ئامانجەکانیان، ئەو ڕاستییە دەردەخات کە هیچ تۆڕێکی بەرگری، هەرچەندە پێشکەوتوو بێت، ناتوانێت پارێزگاری 100% بکات.

هانا ئاماژەی بەوەدا کە پێشتر مووشەکەکانی ئێران خاکە داگیرکراوەکانیان کردۆتە ئامانج؛ ئەمە لە کاتێکدایە کە ڕژیم لە سیستەمی بەرگری ئاسمانی پێشکەوتووی وەک سیستەمی Iron Dome و Arrow کەڵک وەردەگرێت. ئەو پێی وایە بوونی سیستەمی وەک THAAD و Patriot لە بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا تەواو ڕێگری ناکەن لە چوونە ناوەوەی هەندێک موشەک و گەیشتن بە ئامانجەکانیان.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەگەر کوشتنی سەربازە ئەمریکییەکان لە ئەنجامی هێرشێکی ڕاستەوخۆی ئێران بووبێت، ڕەنگە ئەمە هاوکێشەکان لە ئاستی "تاکتیکی"دا بگۆڕێت، بەڵام مەرج نییە بە مانای گۆڕانکاری لە "ستراتیژی گشتی" ململانێکاندا بێت.

قۆناغێکی نوێی ئاڵوگۆڕی فشار

هانا لە شیکردنەوەکەیدا پێی وایە ڕووداوەکانی ئێستا ئاماژەن بۆ قۆناغێکی نوێی ئاڵوگۆڕی فشار لە نێوان واشنتۆن و تاران.

ڕوونیشی کردەوە کە ئەمریکا ستراتیژی خۆی لەسەر چڕکردنەوەی گەمارۆی دەریایی و زیادکردنی تێچووی ئابووری بۆ ئێران دامەزراندووە و لە بەرامبەردا وەڵامی ئێران لەسەر دوو ڕێڕەوی هاوتەریب دامەزراوە:

1. پەکخستنی هاتوچۆی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز کە لێکەوتەی لەسەر ئابووری جیهانی و وڵاتانی ناوچەکە هەیە.

2. فراوانبوونی جوگرافیای ئەو ئامانجانەی هێرشیان کراوەتە سەر، ئەمەش بەهۆی گەیشتنی هێرشەکانە بۆ سەر خاکی ئوردن.

لە کاتێکدا تا ئێستا واشنتۆن وردەکاری ئەو ڕووداوەی ئاشکرا نەکردووە کە بووە هۆی کوژرانی سەربازەکانی لە ئوردن، ئیلیا هانا پێی وایە کە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی ئەمەریکا و سروشتی وەڵامدانەوەی ئەگەری ڕێڕەوی قۆناغی داهاتوو لە ژێر ڕۆشنایی بەردەوامبوونی گرژییە سەربازییەکان و فراوانبوونی بازنەی ململانێکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دیاری دەکات.