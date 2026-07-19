سپای پاسداران چوار کەشتی لە گەرووی هورموز ڕاگرت؛ یەک دڵۆپ نەوت و گاز تێناپەڕێت

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕۆژی یەکشەممە 28ی جۆزەردان لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: "چەند کاتژمێرێک لەمەوبەر چوار کەشتی، بە نایاسایی و پشتیوانی تیرۆریستانی ئەمریکی و بە کوژاندنەوەی سیستەمی کەشتیوانییان و پشتگوێ خستنی هۆشدارییەکانی بنکەی کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورموزی سوپای پاسداران، مەبەستیان پەکخستن و دەرچوونیان لە گەرووی هورمز لە ڕێگەی ڕێڕەوێکی ناپارێزراوەوە بووە.

دوو کەشتییان ڕووداوێکیان هەبووە و لە شوێنی خۆیان وەستان و دوو کەشتیەکەی تر بڕیاریان دا بەردەوام نەبن لە گەشتەکەیان و گەڕانەوە.

هێزی دەریایی سپای پاسداران لە بەیاننامەکەیدا ڕایگەیاندووە: کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز لە ژێر کۆنترۆڵی تەواوەتی ئەم هێزەدایە، و تاکە ڕێگای تێپەڕبوونی سەلامەت دەستنیشان کراوە و ڕاگەیەندراوە و وەک پێشتر ئاماژەمان پێدا، یەک دڵۆپ نەوت، گاز، یان پێوانەی کیمیایی بەبێ هەماهەنگی و مۆڵەت بە گەرووی هورمزدا تێناپەڕێت.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا هاتووە: "ئەو کەشتیانەی کە لە ژێر کاریگەری قسەکانی دوژمنی ئەمریکاییدان و دەچنە ناو ڕێگای ناپارێزراوەوە، بە دڵنیاییەوە تووشی ڕووداو دەبن".