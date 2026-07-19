ئەمریکا هێرشی مووشەکی کردە سەر ئابادان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەلیوڵا حەیاتی ڕایگەیاند: خاڵێک لە دەوروبەری شاری ئابادان چەند خولەکێک لەمەوبەر لەلایەن دوژمنی تیرۆریستی ئەمریکاوە هێرش کرایە سەر.
ئەم ڕووداوە زیانی گیانی نەبووە.
هەواڵی زیاتر بڵاو دەبێتەوە
جێگری بەرپرسی ئاسایش و جێبەجێکردنی یاسا لە پارێزگای خوزستان هێرشی مووشەکیی دوژمنی ئەمریکی بۆ سەر خاڵێک لە ئابادانی ڕاگەیاند.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەلیوڵا حەیاتی ڕایگەیاند: خاڵێک لە دەوروبەری شاری ئابادان چەند خولەکێک لەمەوبەر لەلایەن دوژمنی تیرۆریستی ئەمریکاوە هێرش کرایە سەر.
ئەم ڕووداوە زیانی گیانی نەبووە.
هەواڵی زیاتر بڵاو دەبێتەوە
Your Comment