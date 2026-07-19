  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٨ ١٨:٠٩

ئەمریکا هێرشی مووشەکی کردە سەر ئابادان

ئەمریکا هێرشی مووشەکی کردە سەر ئابادان

جێگری بەرپرسی ئاسایش و جێبەجێکردنی یاسا لە پارێزگای خوزستان هێرشی مووشەکیی دوژمنی ئەمریکی بۆ سەر خاڵێک لە ئابادانی ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەلیوڵا حەیاتی ڕایگەیاند: خاڵێک لە دەوروبەری شاری ئابادان چەند خولەکێک لەمەوبەر لەلایەن دوژمنی تیرۆریستی ئەمریکاوە هێرش کرایە سەر.

ئەم ڕووداوە زیانی گیانی نەبووە.

هەواڵی زیاتر بڵاو دەبێتەوە

News ID 60007

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