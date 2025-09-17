ئەورووپا خوازیاری پشکنینی سایتە هەستیارە ئەتۆمییەکانی ئێران بوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا، ئەوڕۆ چوارشەممە بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەیێندراوێک لە پەیوەندی تەلەفۆنیی وەزیرانی دەرەوەی ئەو وڵاتە، فەڕەنسا، بەریتانیا و هەروەها بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەیی یەکێتی ئەورووپا لەگەڵ سید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران هەواڵی دا.

بە گوێرەی ئەو هەواڵە، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەیی یەکێتی ئەورووپا و وەزیرانی دەرەوەی ترۆئیکای ئەورووپی وێڕای تەرکیز لەسەر درێژەی هەوڵە دیپلۆماتیکەکان لەگەڵ هاوتای ئێرانی‌ـیان، خوازیاری دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان لەگەڵ تاران و مۆڵەتدان بە پشکنینی سایتە هەستیارە ئەتۆمییەکانی ئێران و پێداچوونەوە بە خەزێنەی ئۆرانیۆمە پیتاندراوە خەستەکان بوون.

لەو ڕاگەیێندراوەدا بە هەڕەشەی سەپاندنی گەمارۆگەلی نوێ لە دژی ئێران لە ڕۆژانی داهاتوو، ئیدعاش کراوە کە ئێران هێشتا هەنگاوێکی ژیرانە و وردبینانەی بۆ گەیشتن بە درێژەدان بە بڕیارنامەی 2231 ئەنجام نەداوە.