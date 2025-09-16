  1. ئێران
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٢٥ ١٥:١٩

سەرۆک کۆماری ئێران ناوی ئەو وڵاتانە ئاشکرا دەکات کە لە پلانی ئیسڕائیلی گەورەدا هەن

سەرۆک کۆماری ئێران دەڵێت: هۆکاری ئاژاوەکە ئیسڕائیلە و دەبێ وڵاتانی ئیسلامی ئاگادار بن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرۆک کۆمار وتی: پێویستە موسڵمانان لە خەو هەڵسن و ناکۆکیەکانیان وەلا بنێن و نەچنە ناو گرژی و شەڕی ناپێویست لەگەڵ یەکتر، چونکە ڕەوتی سەرەکی نائەمنی و ناسەقامگیری لە ناوچەکەدا دەرکەوت کە خودی زایۆنیستەکان بوون.

لە کۆتایی لووتکەی نائاسایی سەرۆکانی وڵاتانی ئیسلامی لە قەتەر و لە کاتی بەڕێکەوتن بەرەو تاران سەبارەت بە ڕژێمی زایۆنی و دۆخی ناوچەکە، سەرۆک مەسعوود پزشکیان وتی: ئەو ڕەوتەی کە لە ئێستادا ڕوودەدات دەبێتە هۆی ئەوەی زۆربەی وڵاتانی ئیسلامی لە یەکتر نزیک ببنەوە.

وتیشی: وردە وردە سەرەڕای ئەو جیاوازی و دووبەرەکیانەی کە پێشتر لە نێوانیاندا هەبوون و [دوژمنەکان] بە ئاگادارییەوە پەرەیان پێدەدا، وڵاتانی ئیسلامی درک بەوە دەکەن کە فاکتەری سەرەکی مەترسی ئیسرائیلە.

سەرۆک کۆماری ئێران جەختی لەوە کردەوە: ئەگەر [دوژمن] ئێران و حزبوڵا تەنانەت هەموو وڵاتانی موسڵمان وەک فاکتەری مەترسی بناسێنن. وتارێکم بیست کە ناتانیاهۆ پێشکەشی کرد و لە ڕاستیدا بەدوای "ئیسرائیلی گەورە"دا دەگەڕێت؛ لەم "ئیسرائیلی گەورە"دا عێراق، سوریا، تورکیا، سعودیە هەن، ئێستاش لوبنان، ئوردن و هتد هەن، کە پێویستە لەناوببرێن.

ڕاشیگەیاند: دەبێ دووبەرەکی وڵاتانی ئیسلامی وەلاوە بنرێت و یەکڕیز بن چوونکوو ئیسڕائیل هۆکاری ئاژاوەکەیە.

