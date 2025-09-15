ئێران : نیگەرانین وڵاتانی ڕۆژاوایی مافمان پێشێل دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ناسر سەراج جێگری کاروباری نێودەوڵەتیی دەزگای داد و بەرپرسی بنکەی مافی مرۆڤ، ئەوڕۆ دووشەممە (24ی خەرمانان) لە 60ـه‌مین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا، ڕوانییە "ئاسەواری مافی مرۆڤیی شەڕی 12 ڕۆژەی ئیسرائیل و ئەمریکا لە دژی ئێران" و وتی: ئەنگێزەی ئێمە بۆ بەشداربوون لەم کۆبوونەوەیە، نیگەرانییە جیدی و پەرەئەستێنەکان لە پێشێل‌کردنی ئاشکرای مافی مرۆڤ بە شێوەگەلی جیاواز لە لایەن هەندێک وڵاتی ڕۆژئاواییە.

وتیشی: هەڵمەتی نایاسایی و دژی مافی نێودەوڵەتی لە کاتێکدا ئەنجام درا کە ئەمریکا پێشتر بە شێوەی یەک‌لایەنە لە ڕێککەوتنی بەرجام کشابۆوە و بە شێوەی نایاسایی و خۆسەرانە بەربڵاوترین سیستمەگەلی هەڵمەتی دوژمنانەی یەک‌لایەنەی بە ئامانجی نایاسایی "گۆڕینی دەسەڵاتی ئێران" بەسەرماندا سەپاند.

سەراج لەبارەی گەمارۆیەکانی ڕۆژئاوا لە دژی ئێران، جەختی کرد: گەمارۆکان ڕاستەوخۆ ژیانی خەڵکی ئاسایی و تەکوزی و ئاسایشی گشتیی کردۆتە ئامانج و ئاسەواری قەرەبوونەبووانەی بەدواوە بووە.