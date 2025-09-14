  1. ئێران
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٢٣ ٢٠:١٢

دیدارە گرینگەکانی وەزیری دەرەوەی ئێران لە قەتەر

سەید عەباس عێراقچی لە پەراوێزی کۆبوونەوەی قەتەر لە دۆحە لەگەڵ وەزیری دەرەوەی وڵاتانی قرتەر، تورکیا و پاکستان دیدار و گفتوگۆی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەراوێزی کۆبوونەوەی قەتەر لە دۆحەی پایتەختی ئەو وڵاتە لەگەڵ شێخ محەمەد بێن عەبدولڕەحمان ئالی سانی، هاکان فیدان و محەمەد ئێسحاق‌دار وەزیرانی دەرەوەی قەتەر، تورکیا و پاکستان دیدار و گفتوگۆی کرد.

لەو دیدارانەدا، وەزیری دەرەوەی ئێران وێڕای ئیدانەکردنی هێرش و دەستدرێژیی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر وڵاتی قەتەر، سەبارەت بە دواگۆڕانکارییەکانی ناوچە بە تەرکیز لە سەر دۆخی ئێستاکەی سووریا و غەزە ڕای گۆڕیەوە.

هەروەها لایەنەکان جختیان لە درێژەی بەهرەمەندی لە دەرفەتی کۆبوونەوەی دۆحە بۆ درێژەی دانوستانەکان لە ئاستە دووقۆڵی و چەندقۆڵییەکان سەبارەت بە یارمەتیدانی سەقامگیری و ئاسایشی ناوچە کرد.

