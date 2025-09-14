ساڵی نوێی خوێندن لە کوردستانی سووریا دەستی پێکرد+ وێنە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ئاژانسی هاوار، لیژنەی پەروەردەی ئیدارەی خۆسەری باکوور و باشووری سووریا ڕایگەیاند: ڕێژەی قوتابیانی ئەمساڵی خوێندن(2025-2026)ی کوردستانی سووریا 713 هەزار و 554 کەسە کە لە 3 هەزار و 647 قوتابخانە لە لایەن 35 هەزار و 513 مامۆستاوە ڕاهێنانیان بۆ دەکرێت.

بە گوێرەی ئەو لیژنەیە، ناونووسیی قوتابیان و ئامادەکاریی کەشی پەروەردە لەو ناوچەیە لە 7 سێپتامبێرەوە دەستی پێکردووە و هەوڵ دراوە بۆ ئەو قۆناغە نوێیە وانەگەلێکی نوێی خوێندن بە زمانەکانی کوردی، عەرەبی و سریانی و گونجاو لەگەڵ تایبەتمەندی و هەلومەرجی ناوچەکان داڕێژرێت و بەپێوەری چەند زمانی و شوناسی کۆمەڵایەتیی ناوچەکان ئاراستە بکرێت.