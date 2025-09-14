  1. تورکیا
AP ١٤٠٤ خەرمانان ٢٣ ١٢:٠٣

ئۆجالان پەیامێک ئاراستەی سەرۆک عەشیرە عەرەبەکانی سووریا دەکات

داهێنانی ئازادی بۆ عەبدوڵڵا ئۆجالان ڕایگەیاند کە عەبدوڵڵا ئۆجالان ڕێبەری پەکەکە پەیامێکی بۆ سەرۆکی عەشایرە عەرەبەکان لە سووریا ناردووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، داهێنانی ئازادی بۆ عەبدوڵڵا ئۆجالان ڕایگەیاند کە ناوبراو، پەیامێکی ئاراستەی سەرۆکی عاشیرە عەرەبەکان لە سووریا ناردووە.

ئەو ناوەندە ڕایگەیاندووە کە نامەکە گەییشتووەتە دەستی ئەوان و ئۆجالان تێیدا بە شێوەی ڕوون گەورە و ڕێبەرانی کۆمەڵایەتی عەرەب لە سووریای خستووەتە بەردەنگەوە.

ڕاپۆرتەکان باس لە ئەوە دەکەن کە ئەو پەیامە وەکوو پەیامێکی سیاسی و کۆمەڵایەتی لە دۆخی هەستیاری ناوچەکە گرینگایەتی تایبەتی هەیە. بەڵام لەسەر وردەکارییەکانی ناوەرۆکی ئەو نامەگەلە باس نەکراوە.




