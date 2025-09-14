ئامۆژگاری عێراقچی بۆ سێ وڵاتی ئەورووپی؛ بەکاری بهێنی هەموو شتێک لە دەستت دەڕوات!



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران هەروەها زیادی کرد: پرسەکە تەنیا ئەوە نییە کە سێ وڵاتی ئەورووپی هیچ مافێکی یاسایی، سیاسی یان ئەخلاقیان بۆ کارا کردنەوەی سنەپ بەک نییە، تەنانەت ئەگەر ئەو مافەشیان هەبا پرسی" بەکاری نەهێنی لە دەستت چووە" لێرە کارایی نیە.



عێراقچی وتیشی دووڕێیان ئەستەمی سەر ڕێگای سێ وڵاتی ئەورووپی ئەوەیە کە بەکاری بهێنی لەدەستت چووە و لەوانەیە باشتر وایە بڵێین بەکاری بهێنی هەموو شتێک لەدەستت چووە.





