21 دامودەزگا لە ڕووداوەکەی بەندەری شەهید ڕەجایی ئێران بە تاوانبار ناسران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ناوەندی میدیایی دەزگای دادی ئێران، پاش تێپەڕینی 4 مانگ لە ڕووداوی دڵتەزێنی تەقێنەوەی بەندەری شەهید ڕەجایی شاری بەندەرعەباس کە بووە هۆی 58 هاووڵاتی و برینداربوونی زیاتر لە 1500 کەس، و لە ئەنجامی کارناسیی تیمێکی دیاریکراوە لە لایەن دەزگای دادەوە، ڕاپۆرتێک لە هۆکارەکانی ئەو ڕووداوە لە 8 بەش و 45 لاپەڕەدا ئامادەکراوە کە بەپێی ئەو ڕاپۆرتە، هۆکارگەلێکی زۆر و لەوان ڕاگرتنی نەگونجاوی ماددەی مەترسیدار بۆ ماوەی درێژخایەن، نەبوونی کۆنتڕۆڵی پێویستی شوێنەکان، لاوازی لە هاوئاهەنگی نێوان ڕێکخراوەیی و زاڵبوونی تێبینییە ئابوورییەکان بە سەر پێداویستییە هێمنییەکان، لەو ڕووداوەدا دەستیان بووە.
هەروەها لەو ڕاپۆرتەدا 21 دامودەزگای بەرپرس لە 92 تایبەتمەندیدا بە تاوانبار ناسران، کە بریتین لە:
ئیدارەی گشتیی بەندەر و دەریاوانیی پارێزگای هورموزگان
خاوەنانی کاڵای هەناردەیی
گومرۆکی پارێزگای هورمۆزگان
بانکی ناوەندی
گومرۆکی کۆماری ئیسلامی ئێران
وەزارەتی تەندروستی و دەرمان
وەزارەتی ڕێگە و شارسازی
وەزارەتی پیشەسازی، کانگا و بازرگانی
ڕێکخراوی پاراستنی ژینگە
خاوەنانی کاڵای هاوردەیی
ڕێکخراوی بەندەر و دەریاوانی
کۆمپانیاگەلی پاپۆرەوانی
وەزارەتی ئابووری و کاروباری ماڵیاتی
ئیدارەی ژینگەی هورمۆزگان
ڕێکخراوی ستانداری گشتیی ئێران
ڕێکخراوی پەدافەندی ناهۆکارانەی گشتیی ئێران
کۆمپانیای گەشەی خزمەتی دەریایی و بەندەری سینا
بنیاتی موستەزعەفان
ڕێکخراوی بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی کاڵا و دراو
ڕێکخراوی داراییە دەستبەسەردا گیراوەکان
ئیدارەی کاری پارێزگای هورمۆزگان
