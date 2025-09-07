تەقینەوە لە پارێزگای تاران؛ 8 کەس بریندار بوون

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد ئیسماعیل تەوەکولی، بەیانی یەکشەممە وتی: لە کاتژمێر 19:24 خولەکی ڕۆژی شەممە 15 ی خەرمانان، تەقینەوەی باڵەخانەیەکی نیشتەجێی لە مەلارد، راگەیێندرا.



ناوبراو وتی: بە ڕاگەیاندنی ئەو ڕووداوە، دەستبەجێ 5 دەزگا ئامبوڵانس و پاسێکی ئامبوڵانس نێردرایە شوێنی رووداوەکە.



ناوبراو وتی: بەداخەوە لە ئەو ڕووداوە 8 کەس بریندار بوون کە دوای هەوڵە سەرەتاییەکان بۆ رازگار کردنیان، لەلایەن کارناسانی ئورژانسەوە بۆ درێژەی دەرمانەکەیان گواسترانەوە بۆ نەخۆشخانەی شوهەدای سەلامەت مەلارد.

مەلارد یەکێک لە شارەکانی پارێزگای تارانە.





