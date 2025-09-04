  1. ئێران
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٣ ١٤:٠٣

عێراقچی: دەنگۆی هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتی ئێران کە شانگهای بێ بنەمایە

وەزیری دەرەوەی ئێران سەفەری سەرۆک کۆمار بۆ چینی ڕووداوێکی گرینگ وەسف کرد و دەنگۆی هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتی ئێران لە ڕێکخراوی شانگهای بێ بنەما وەسف کرد و وتی: ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە پاڵپشتی ئێران دەکەن.


بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر سەید عەباس عێراقچی دوای گەڕانەوەی لە سەفەری چین وتی کە تاران ترسی لە دانوستان نییە و ئەگەر پێویست بێت لە شەڕیش ترسی نییە.

وەزیری دەرەوەی ئێران هاوپەیوەند بە هەوڵەکانی ترۆئیکانی ئەورووپی سەبارەت بە کارا کردنەوەی سنەپ بەک وتی: لە ئەو بارەوە نوێنەرایەتی ئێران لە نیۆیۆرک هەر لەگەڵ نوێنەرایەتی ڕووسیا و چین لە پێوەندیدایە و داهێنانی دیکەش لە ئارادایە.


ناوبرا سەبارەت بە هەندێک دەنگۆ لەسەر ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتی ئێران لە ڕێکخراوی هاوکاری شانگهای دوای کارا بوونەوەی سنەپ بەک وتی: ئاوەها بابەتێک لە ئارادا نیە و هیچ ئاماژەیەک لە دەستووری ئەو ڕێکخراوە و لە کۆبوونەوەی دواییشدا بە ئەو بابەتە نەکرا، بە پێچەوانەوە ئەندامانی شانگهای بە جۆرێک پاڵپشتی خۆیان لە کۆماری ئیسلامی لە ئەو ڕێگایەدا راگەیاندووە.







