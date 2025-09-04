عێراقچی: دەنگۆی هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتی ئێران کە شانگهای بێ بنەمایە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر سەید عەباس عێراقچی دوای گەڕانەوەی لە سەفەری چین وتی کە تاران ترسی لە دانوستان نییە و ئەگەر پێویست بێت لە شەڕیش ترسی نییە.



وەزیری دەرەوەی ئێران هاوپەیوەند بە هەوڵەکانی ترۆئیکانی ئەورووپی سەبارەت بە کارا کردنەوەی سنەپ بەک وتی: لە ئەو بارەوە نوێنەرایەتی ئێران لە نیۆیۆرک هەر لەگەڵ نوێنەرایەتی ڕووسیا و چین لە پێوەندیدایە و داهێنانی دیکەش لە ئارادایە.



ناوبرا سەبارەت بە هەندێک دەنگۆ لەسەر ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتی ئێران لە ڕێکخراوی هاوکاری شانگهای دوای کارا بوونەوەی سنەپ بەک وتی: ئاوەها بابەتێک لە ئارادا نیە و هیچ ئاماژەیەک لە دەستووری ئەو ڕێکخراوە و لە کۆبوونەوەی دواییشدا بە ئەو بابەتە نەکرا، بە پێچەوانەوە ئەندامانی شانگهای بە جۆرێک پاڵپشتی خۆیان لە کۆماری ئیسلامی لە ئەو ڕێگایەدا راگەیاندووە.















