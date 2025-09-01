یەمەن: نەوتهەڵگرێکی ئیسرائیلیمان بە مووشەکی بالستیک کردە ئامانج

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەسیرە، هێزە چەکدارەکانی یەکەم لە بەیاننامەیەکدا لە کردنە ئامانجی نەوتهەڵگری ئیسرائیلی سکارلێت ڕێی لە ئاوەکانی دەریای سوور هەواڵی دا.
هێزە چەکدارەکانی یەمەن زیادی کرد کە ئەو ئۆپراسیۆنە دەریایی بە مووشەکێکی بالستیک ئەنجام درا و شوکر بۆ خودا ڕاستەوخۆ ئەو کەشتیە ئیسرائیلیەی پێکا.
لە ئەو بەیاننامە هاتووە: ئێمە لە ڕێگای ڕێگری لە هاتوچۆی کەشتیە ئیسرائیلییەکان هەر پاڵپشتی لە خەڵکی فەلەستین دەکەین و ئامانجە ئیسرائیلیەکان دەپێکین و تا ڕاگرتنی هێرشەکان و نەمانی تەواوی گەمارۆ لەسەر خەڵکی فەلەستین و غەززە ڕایانناگرین.
هێزە چەکدارەکانی یەمەن لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە هێزی دەریایی ئەو وڵاتە نەوتهەڵگری ئیسرائیلی "سکارلێت ڕێی" لە باکووری دەریای سووری کردووەتە ئامانج.
News ID 56632
