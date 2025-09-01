بەقایی: ڕێککەوتنی 25 ساڵەی ئێران و چین خەریکە جێبەجێ دەبێت و پێشکەوتنی هەبووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی لە گفتوگۆ لەگەڵ هەواڵدەری شینهوای چین ڕێکخراوی شانگهای وەکوو گروپێکی نێودەوڵەتی نوێ وەسف کرد و ئامانجەکانی ڕێبەرانی ڕێکخراوی هاوکاری شنگهای لەسەر پاراستنی سەروەری دەستوور لە ئاستی نێودەوڵەتی و بایەخە هاوبەشەکان قایم وەسف کرد.



ناوبراو هەروەها لەسەر ورەی ڕێبەرانی ئێران و چین بۆ تۆکمە کردنەوەی پێوەندی دوولایەنە جەختی کرد و وتی: گرێبەستی 25 ساڵەی دوو وڵاتەکە خەریکە جێبەجێ دەبێت و پێشکەوتنی هەبووە.



بەقایی تیرۆریزمی هەڕەشەیەکی نیگەرانکەر بۆ هەموو ئەندامانی ڕێکخراوی شانگهای وەسف کرد و وتی پێی وایە ئەو ڕێکخراوە دەتوانێت چوارچێوەیەکی زۆر کاریگەر بۆ هاوکاری نێوان وڵاتانی باشوور بێت.















