پەیامی سەرۆک کۆماری ئێران بۆ گەنجانی والیباڵیست

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ە پەیامێکدا بە بۆنەی قارەمانێتی تیمی نیشتمانی والیباڵی گەنجانی ئێران لە ئاستی جیهاندا، ڕایگەیاند: ئەم قارەمانێتییە گەڵایەکی زێڕینی ترە لە دەفتەری شانازییە وەرزشییەکانی ئێران و ناوی نیشتمانی خۆشەویستمانی بە سەر لووتکەکانی سەربەرزی شەکاندەوە.

پزشکیان بە ئاماژە بە دەرکەوتەی ئیمان، غیرەت، ورەی بەرز و توانای بێ‌هاوتای گەنجانی ئێران لە سەرکەوتنە پەیتا پەیتاکانیان هەمبەر بە وڵاتانی بەرزەناوی ئەو وەرزشی والیباڵ، ڕاشیگەیاند: گەنجانی ئێرانی بە ورە و ئیرادەی خۆیان نیشانیان دا کە ئێرانی ئیسلامی لە بوارە جیهانییەکاندا بەردەوام بەرەو لووتکە هەڵدەکشێت.