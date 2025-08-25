پێشنیارەکانی ئێران بۆ چارەسەری قەیرانی غەزە

  1. ئێران
وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی وتی: با ڕۆژێک بێت کە جیهانی ئیسلامی لە شایەتحاڵێکی پاسیڤەوە بۆ ئیرادەیەکی پتەو و لە بێدەنگیەوە بگۆڕێت بۆ سەرکردایەتییەکی بەهێز.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی وتارێکی پێشکەش کرد.

عێراقچی وتی: ئەمڕۆ لە ساتێکدا کۆدەبینەوە کە غەززە وەک ئاوێنەیەکی شۆکهێنەر بەرانبەر ویژدانی بەکۆمەڵمان وەستاوە. ئەوەی لەبەردەم چاوماندا ڕوودەدات، لەناوبردنی ڕێکخراوەی گەلێکە کە لەلایەن ڕژێمێکی بێبەزەیی ئاپارتایدەوە گەمارۆدراوە و بە بێ سزا، بەردەوامە لە کوشتنی خەڵک.

ئێستا ئەنجامدەرانی ئەم تاوانانە بە ئاشکرا باس لە پلانەکانیان دەکەن بۆ سەپاندنی کۆنترۆڵی سەربازی تەواو و هەمیشەیی بەسەر غەززەدا. باس لە گەمارۆی نوێ، ناوچەی پارێزراوی نوێ، دەرکردنی نوێ دەکەن و بە "ئەمنی" ناوی دەبەن. بەڵام ئێمە ناوە ڕاستەقینەکەی دەزانین: “پاکتاوکردنی نەتەوەیی.” هەوڵێکی سیستماتیک بۆ ڕیشەکێش کردنی گەلێک تا جگە لە لەناوچوون هیچی تر نەمێنێتەوە.

وتیشی: یاسای نێودەوڵەتی ڕوونە. برسێتی و بۆردومانی بێ جیاوازی وەک تاوانی جەنگ و تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی پۆلێن دەکرێن.

مێژوو لێمان دەپرسێت: ئەو کاتەی غەززەیان خنکاند، ئایا جیهانی ئیسلام بە یەک دەنگ قسەی دەکرد؟ ئایا ئێمە کارێکمان کرد، یان چاوەڕێی ئەوە بووین کە ئەوانی تر هەنگاو بنێنن و بڕیارمان بۆ بدەن؟

بۆ بەرقەرارکردنی ئاشتی و دەستەبەرکردنی کشانەوەی تەواوەتی هێزە داگیرکەرەکان لە هەموو گۆشەیەکی غەززە، پێویستە بڕیار بدەین: 

کۆکردنەوەی هەموو ئامرازە سیاسی و ئابووری و یاساییەکان، لەوانەش سزا، بایکۆت یان فشاری نێودەوڵەتی هاوئاهەنگ

• بەدواداچوون بۆ لێپرسینەوە لە هەموو ئاستەکاندا، لە هەموو دادگایەکدا، بەرامبەر بە هەموو ئەو کەسانەی کە لە تاوانەکانی جەنگ و کۆمەڵکوژی لە فەلەستین بەشدارن یان کارایان کردووە

• دەستبەجێ هەموو پەیوەندییەکان لەگەڵ بکوژانی خوشک و براکانمان لە غەززە ببڕین، کە ئەمڕۆ خەونی گاڵتەجاڕانەی "ئیسرائیلی گەورە"یان بینیوە.

ڕاستییەکی سەلمێنراوە کە بێدەنگی و دانبەخۆداگرتن لە ڕابردوودا کاریگەری نەبووە و لە داهاتوودا کار ناکات.

غەززە خوێنی لێ دەچۆڕێت. بێدەنگ بوون بریتییە لە بریندارکردنی خۆمان و کرداری بوێرانە چارەسەرە.

