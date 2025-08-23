48 پڕۆژەی ئاوەدانی و خزمەتگوزاری لە گوندەکانی شاری سنە دەکرێتەوە



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، غەریب سەجادی بە ئاماژە بە ئاڵۆزی ئاوی لە 120 گوندی ئەو شارە، زیادی کرد: لە هەفتەی دەوڵەت سێ پڕۆژەی گەیاندنی ئاو دەکرێتەوە کە بەشێکی گرینگی کێشە ئاوییەکانی گوندەکان کەم دەبێتەوە.



قایمەقامی سنە بە وتنی ئەوەی کە لە بواری کشتوکاڵ و سەرچاوە سروشتییەکان، 22 پڕۆژە بە ئامانجی رەخساندنی هەلی کار دەکرێتەوە، وتی: ئەو گەڵاڵەگەلە بە هەوڵی جەهادی کشتوکاڵی و سەرچاوە سروشتییەکان گەییشتوونەتە قۆناغێ جێبەجێ کردن.



سەجادی درێژەی دا: بەرچاوترینی ئەو پڕۆژەگەلە قیرتاو کردنی ڕێگای گوندەکانی باوەرێز و هەمرۆڵەیە کە بە زیاتر لە 50 ملیار ڕیاڵ بودجە ئەنجام دەدرێت.



هەروەها وتیشی : لە ئەو هەفتەیەدا کتێبخانەی گوندی سەراوقامێش و پارکی نیشتمان لە شاری سنەش دەکرێنەوە.





