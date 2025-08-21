هێزی چەکداریی ئێران وەڵامی لێبڕاوانە بە دوژمن دەداتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی بەرگری و پاڵپشتیی ‌هێزی چەکداری بە بۆنەی 31ی گەلاوێژ، ڕۆژی پیشەسازیی بەرگری، بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و تێیدا ڕایگەیاند: دەسکەوتگەلی ڕۆڵەکانی گەل لە بوارە جۆراوجۆرەکانی مووشەکی، چەکەمەنی، گەردوونی و داڕشتنی جۆرەکانی چەک و کەرەسەی جەنگیی گونجاو لەگەڵ پێداویستیی وڵات و بە تەکنۆلۆژیا و ستانداردی ڕۆژی جیهانی، توانستی وڵات بگەیێنێتە لووتکەکانی خۆسەری و دەسەڵات و کۆماری ئیسلامی ئێران بکاتە جەمسەری هێزی بەرگری لە ناوچەدا.

لەو ڕاگەیێندراوەدا بە ئاماژە بە ڕۆڵی دەسکەوتی هەیمەنە و هێزی پیشەسازی بەرگریی وڵات لە شەڕی داسەپاوەی 12 ڕۆژە و ڕەنگدانەوەی و پشتڕاست‌کردنەوەی ئەو هێزە و لێهاتووییە لە لایەن میدیا جۆراوجۆرەکانی جیهانی، جەخت لەوەش کرا: دوژمنانی ئێران تێگەیشتوون کە بۆ هەر سەربزێوی و هەڵەیەکی لێکدانەوەییان، وەڵامێکی لێبڕاوانە لە هێزی چەکداری ئێران وەردەگرێت.