وەزیری شەڕی ئیسرائیل هۆشداریی دا لە بەرەوڕووبوونەوەی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە مەعا ،ئیسرائیل کاتز وەزیری شەڕی ئیسرائیل جەختی کردووە کە بڕیاری تێلاڤیڤ بۆ بەرز کردنەوەی بودجەی ئەو وەزارەتخانە کێشەی ئەمنیەت یبێ وێنە وەکوو ئێرانی لە پێشە.
ناوبراو زیادی کرد کە بەرز کردنەوەی بودجەی وەزارەتی شەڕی ئیسرائیل بۆ بەرەوڕوو بوونەوەی هەڕەشەکانی ئێران و بەدی هاتنی ئامانجەکانی تێلاڤیڤ لە شەڕی غەززە زۆر پێویستە.
پێشتر کەناڵی 13 ی تەلەڤیزیۆنی ئیسرائیل ڕاپۆرتی دابوو کە ئابووری تێلاڤیڤ لە سێ مانگەی دووهەمی ئەمساڵ کەم بووەتەوە، ئەو کەم بوونەوە بۆ یەکەم جار لە دەسپێکی شەڕی غەززەوە تۆمار دەکرێت.
لە ئەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە شەڕ لەگەڵ ئێران بە شێوەی نەرێنی لەسەر گۆڕانکاریەکان و پێوەرەکان ئابووری ئیسرائیل کاریگەری هەبووە.
وەزیری شەڕی ئیسرائیل دانی پێدانا کە ئەو وەزارەتخانە بۆ بەرەوڕوو بوونەوەی ئێران پێویستی بە پارەی زیاترە.
