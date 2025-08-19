کوردستان پەیوەندی ئابووری و زانستی لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەرەپێدەدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد مەلیک، ڕایگەیاند: لە ئەو کۆبوونەوە هاوبەشانەدا ڕێککەوتننامەی گرینگ واژۆ کرا کە دەتوانێت ببێتە هۆی پەرەسەندنی پێوەندی ئابووری، فەرهەنگی و بازرگانی لە نێوان پارێزگای کوردستان و هەرێمی کوردستاندا.



ناوبراو زیادی کرد: پێوەندی ئابووری و فەرهەنگی لە نێوان هەرێم و پارێزگای کوردستان پێش لە پاڵپشتییەکانی دەوڵەتیش هەر هەبووە و ئێستا ئەرکی دەوڵەت، تۆکمە کردنەوە و پشتیوانی لە ئەو هاوکاریانەیە.





جێگری پارێزگاری کوردستان وتی: وەبەرهێنان و خزمەتگوزاری کۆمپانیا خۆجەییەکان ئەبێ پاڵپشتی بکرێت تا بەستێنی چوونی ئەوان بۆ بازاڕای هەرێم کە دەفرایەتی زۆری بۆ هاوکاری هەیە، خۆش بکات.















