  1. ئابووری
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ٢٨ ١٧:٠٦

کوردستان پەیوەندی ئابووری و زانستی لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەرەپێدەدات

جێگری گەشەی بەڕێوەبەرایەتی و سەرچاوەکانی ئیدارەی پارێزگای کوردستان بە ئاماژە بە سەفەری پارێزگارانی هەرێم و پارێزگاکانی دراوسێ، لەسەر زەروورەتی تۆکمە کردنەوەی هاوکاری ئابووری، فەرهەنگی و زانستی لەگەڵ هەرێم جەختی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد مەلیک، ڕایگەیاند: لە ئەو کۆبوونەوە هاوبەشانەدا ڕێککەوتننامەی گرینگ واژۆ کرا کە دەتوانێت ببێتە هۆی پەرەسەندنی پێوەندی ئابووری، فەرهەنگی و بازرگانی لە نێوان پارێزگای کوردستان و هەرێمی کوردستاندا.

ناوبراو زیادی کرد: پێوەندی ئابووری و فەرهەنگی لە نێوان هەرێم و پارێزگای کوردستان پێش لە پاڵپشتییەکانی دەوڵەتیش هەر هەبووە و ئێستا ئەرکی دەوڵەت، تۆکمە کردنەوە و پشتیوانی لە ئەو هاوکاریانەیە.


جێگری پارێزگاری کوردستان وتی: وەبەرهێنان و خزمەتگوزاری کۆمپانیا خۆجەییەکان ئەبێ پاڵپشتی بکرێت تا بەستێنی چوونی ئەوان بۆ بازاڕای هەرێم کە دەفرایەتی زۆری بۆ هاوکاری هەیە، خۆش بکات.







