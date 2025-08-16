دیداری جێگری وەزیرانی دەرەوەی ئێران و تورکیا لە ئەنقەرە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئەو گفتوگۆیەدا کە لە باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بەڕێوە چوو، دوولایەنەکە وێڕای لێکدانەوەی پێوەندی ئەنقەرە و تاران، گۆڕانکارییە ناوچەییەکانیشان لێک دایەوە.
بە پێی ڕاپۆرتی مێدیاکانی تورکیا، خەتیب زادە لە ئەو سەفەرەدا لە ئاستی سەرۆکی " ئەنیستیتۆی توێژینەوە سیاسی و نێودەوڵەتییەکان" سەر بە وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش ئامادە بوو.
سەعید خەتیب زادە جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران لە سەفەر بۆ ئەنقەرە لەگەڵ نوح ییلماز جێگری وەزیری دەرەوەی تورکیا دیداری کرد و لەسەر پێوەندی دوولایەنە و نوێترین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە گفتوگۆی کرد.
