دیداری جێگری وەزیرانی دەرەوەی ئێران و تورکیا لە ئەنقەرە

سەعید خەتیب زادە جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران لە سەفەر بۆ ئەنقەرە لەگەڵ نوح ییلماز جێگری وەزیری دەرەوەی تورکیا دیداری کرد و لەسەر پێوەندی دوولایەنە و نوێترین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە گفتوگۆی کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ئەو گفتوگۆیەدا کە لە باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بەڕێوە چوو، دوولایەنەکە وێڕای لێکدانەوەی پێوەندی ئەنقەرە و تاران، گۆڕانکارییە ناوچەییەکانیشان لێک دایەوە.


بە پێی ڕاپۆرتی مێدیاکانی تورکیا، خەتیب زادە لە ئەو سەفەرەدا لە ئاستی سەرۆکی " ئەنیستیتۆی توێژینەوە سیاسی و نێودەوڵەتییەکان" سەر بە وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش ئامادە بوو.





