  1. ئێران
AP ١٤٠٤ سەرماوەز ١٩ ١٩:٠٤

سەردارە کوردەکە: ئەمریکا 18 دەزگای هەواڵگریی دژی ئێران وەڕێخستووە

سەردارە کوردەکە: ئەمریکا 18 دەزگای هەواڵگریی دژی ئێران وەڕێخستووە

فەرماندەی هێزی دەریایی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران بە ئاماژە بە وەڕێخستنی 18 دەزگای هەواڵگری لە لایەن ئەمریکاوە بۆ تەرکیز خستنەسەر ئێران، وتی: ئەوان لە هەر دەرفەتێک بۆ دزەکردن کەڵک دەبەن. بەڵام دزەکردن لە ئێران هەوڵێکی بێ‌هۆیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمیر دەریاوان شەهرام ئێرانی لە کۆبوونەوەی "ئێران بەهێز" لە ورمێ، سەبارەت بە شەڕی 12 ڕۆژە وتی: شانازی ئێمە ئەوە بوو کە بەپشتبەستن بە گەل لەگەل هەموو دنیادا بەشەڕ هاتین و ئەوان نەیانتوانی هیچ غەڵەتێک بکەن.

ناوبراو بە ئاماژە ئیسکۆرت‌کردنی زیاتر لە 100 سەرئاوگەڕی ئێرانی لە ئاوە نێودەوڵەتییەکان لە لایەن هێزی دەریایی ئێرانەوە، بیری هێنایەوە: ئەم بابەتە لە لایەن زۆربەی هیزە سەربازییەکانی جیهانەوە دانی پێدانراوە.

ئەمیر ئێرانی لە کۆتاییدا بە ئاماژە بە وەڕێخستنی 18 دەزگای هەواڵگری لە لایەن ئەمریکاوە بۆ تەرکیز خستنەسەر ئێران، وتی: ئەوان لە هەر دەرفەتێک بۆ دزەکردن کەڵک دەبەن. بەڵام دزەکردن لە ئێران هەوڵێکی بێ‌هۆیە.

News ID 57845

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت