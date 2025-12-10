  1. تورکیا
نوێنەری دەم پارتی: کورد هەرگیز تورک نەبووە و نابێتە تورکیش

ساڵیحە ئایدنیز، نوێنەری دەم پارتی، لە لێدوانێکی بێ وێنەدا لە پەرلەمانی تورکیا، بودجەی 2026ی ئامرازی بێدەنگ کردنی گەل وەسف کرد و وتی پەرلەمان تەنانەت توانی بیستنی زمانی ملیۆنان هاووڵاتی کوردی نییە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کۆبوونەوەی لێکدانەوەی بودجەی ساڵی 2026 لە پەرلەمای تورکیا، سالیحە ئایدنیز، نوێنەری دەم پارتی، بە ڕەخنەی توند لە ڕوانگەی ئابووری و سیاسی حکومەتی ئەو وڵاتە، حکومەتی بە داڕشتنی بودجە نە بۆ خەڵک ، بەڵکوو بۆ دەزگای دەسەڵات تاوانبار کرد.


ئایدنیز بە ئاماژە بە چڕ بوونەوەی قەیرانی ئابووری و گوشار لەسەر چینە هەژارەکان، وتی: لە حاڵێکدا کە خەڵک ناتوانن تەنانەت پارەی کارەباکەشیان بدەن، گەنجان بێکارن و کرێکاران و خانەنشین کراوەکان بێبەرین لە دابینی سەرەتایی ترین پێداویستیەکانیان، بودجەی وڵات لە ڕێگای کۆشکەکان، باڵەخانەکان، کڕینی ئۆتۆمبێلی لووکس، سەفەری دەرەکی و تێچووی نمایشی حکومەت دەکرێت.

ناوبراو هەروەها لە درێژەدا باسی وەلانانی سیستەماتیکی زمان و شوناسەکان لە پێکهاتەی فەرمی وڵاتی کرد و وتی: ئەو بودجە لەسەر بنەمای یەک ڕوانگەی ناوەندی، تاک دەنگی و نایەکسان نووسراوە. شوناسەکان، زمانەکان و بیروبڕوا جیاوازەکان پشت گوێ خراون و هەڵاواردن دووبارە بەرهەم دێت.


نوێنەری دەم پارتی بە ڕەخنە لە قەدەغەی زمانی کورد لە پەرلەمان وتی: ئەوەی کە زمانی ملیۆنان مرۆڤ لە پەرلەمان قەدەغە بێت، قبووڵ نەکراو و شەرمهێنەرە. کوردەکان سەرەڕای سەدان ساڵ ئاسیمیلاسیۆن، هەرگیز نەبووە تورک و نابنە تورکیش.




