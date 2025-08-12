دەستگیریی 3 تیرۆریستی سەر بە "گورگانی تەنیا" لە عێراق+ فیلم

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەیەکی ئەمنی عێراقی بە "العهد"ی ڕاگەیاند: هێزەکانی هەواڵگریی عێراقی 3 تیرۆریستی سەر بە تیمگەلی "گورگانی تەنیا"یان دەستگیر کردووە کە لە دانیان بە ئاگردانی مەوکێبەکانی حسێنی‌دا ناوە.

ئەو سەرچاوەیە وتیشی کە ئەو تیرۆریستانە سەرەڕای ئاوردانی مەوکێبەکان و دابەش‌کردنی خۆراکی ژاراوی لە نێوان زیارەتکاران، بە دوای داڕشتنی پیلانێک بۆ هێرشێکی گەورە بۆ سەر ڕیوڕەسمی ئەربەعین بوونە.

لە لایەکی ترەوە فازل ئەبوو رەغیف، کارناسی کاروباری ئەمنی لە لێدوانێکدا باسی لە جموجۆڵی تیمگەلی تیرۆریستیی "گورگانی تەنیا" لە شارە ناوەندی و باشوورییەکانی عێراق و پووچەڵ‌کردنەوەی پیلانی تیرۆریستایان لە شارۆچکەی سەدری بەغدا کرد.

ئەبوو رەغیف ڕاشیگەیاند: ئەوان بەدوای کردنە ئامانجی ڕای گەنجانی عێراقی لە ڕێگەی پەرەدان بە ئەندێشەی یەکفیرییەوەن.