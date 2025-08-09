پێکدادانی چەکداری لە سووریا؛ ماڵ و حاڵی خەڵک دەسووتێنن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕووسیا ئەلیەوم، لە ناوچەی نەجران هەڵکەوتوو لە باکووری ڕۆژاوای پارێزگای سوەیدا پێکدادانی توند لە نێوان درۆزییەکان و گرووپێکی چەکداری ڕووی دا.
لە ئەو پێکدادانەدا ژمارەیەک کوژراو و بریندار هەیە و ماڵی خەڵکی سووریاش ئاگری تێبەربوو.
چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا ڕایگەیاند کە ئەو پێکدادانە ڕۆژی هەینی ڕووی داوە و لەلایەن گرووپێکی چەکدار لە میحوەری قەراسە دەستی پێکراوە کە پێشێل کرانی ئاگربڕ لە سوەیدا دێتە ئەژمار.
ڕوودانی پێکدادانی چەکداری لە باکووری ڕۆژاوای سوەیدا بووە هۆی ئاگرتێبەربوونی ماڵی خەڵکی سووریا.
