  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ١٦ ١٣:٥٥

گەلی ئێران توانای وەبەرهێنانی هێز لە دژوارترین گۆڕەپانەکانی هەیە

گەلی ئێران توانای وەبەرهێنانی هێز لە دژوارترین گۆڕەپانەکانی هەیە

سەرۆکی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکان وتی: لە سێبەری ڕێنوێنییەکانی ڕێبر و هۆشیاری گەلی ئێران پەڕەیەکی دیکە لە مێژووی شۆڕشی ئیسلامی کرایەوە و نیشانی دا کە ئەو گەلە توانی بەرهەمهێنانی هێز تەنانەت کە پێچراوترین مەیدانەکانیان هەیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکەر مووسەوی، سەرۆکی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکان لە ڕێوڕەسمی بەرز ڕاگرتنی یادی شەهیدانی دەسەڵات وتی: ئەمڕۆ چلەمین ڕۆژی شەهادەتی شەهیدانی دەسەڵات بەرز ڕادەگرین لە حاڵێکدا کە لە سەروبەندی چلەی ئیمام حسێنین.

ئەمیر مووسەوی بە ئاماژە بە شەڕی سەپێندراوی 12 ڕۆژە ڕایگەیاند: جیهان بینی کە ناتوانرێت ئێران شکست بدەن چونکوو ڕۆحی ئەو گەلە پڕ بووە لە هێزی خودایی.

جەختی کرد: لە سێبەری ڕێنوێنییەکانی ڕێبەر و هۆشیاری گەلی گەورەی ئێران پەڕەیەکی نوێ لە مێژووی شۆڕشی ئیسلامی کرایەوە و لێکەوتەی خودی شەهیدان بەڵگەیەکی زیندوویە کە نیشانی دا ئەو گەلە توانی بەرهەمهێنانی هێز تەنانەت لە پێچراوترین مەیدانەکانیان هەیە.

ناوبراو درێژەی دا: هەمووان تێگەییشتن ئامانجی ئیسرائیل ئەوەی کە بە درۆ دەیهێنێتە سەر زار نییە بەڵکووو ئامانجی بردنی وڵات بەرەو ئاژاوە و شەڕی ناوخۆییە. دوژمنان تێنەگەییشتن کاتێک کە پێی دوژمن بگاتە ئێران گەل یەکپارچە بە هەر ڕوانگە و بیر و بڕوایەکەوە لە بەرانبەریاندا دەوەستنەوە.

سەرۆکی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکان ئەمریکییەکانی خستە بەردەنگەوە و وتی: ئێوە ئەمریکییەکان زللەی تۆڵە دەخۆن.




News ID 56302

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت