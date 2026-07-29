  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەلاوێژ ٧ ٠٦:٥٦

ئێران بنکەی ئاسمانیی ئەمریکا لە ئوردنی مووشەک باران کرد

ئێران بنکەی ئاسمانیی ئەمریکا لە ئوردنی مووشەک باران کرد

بنکەی ئاسمانیی ئەمریکا و ناوەندی فەرماندەیی ناوەندی سێنتکۆم لە ئوردن بە مووشەکی بالیستیک کرایە ئامانج.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە بەرامبەر ئەو کارە شەڕانگێزانەی سوپای ئەمریکای منداڵکوژ، کاتژمێرێک لەمەوبەر، جەنگاوەرە بوێرەکانی هێزی ئاسمانیی سوپای پاسداران بە چەند مووشەکێکی بالیستی بنکەی ئاسمانی و ناوەندی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکایان لە ئوردن کردە ئامانج.
سوپای پاسداران ڕایگەیاند: تا هەڕەشەکان لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام بن و کردەوە نایاسایی و خراپەکانی هێزەکانی ئەمریکا لە دژی بەرژەوەندییەکانمان بەردەوام بن، خۆڕاگری بەردەوام دەبێت.

پێویستە هەڕەشەکانی دەسەڵاتدارانی ئەمریکا و دەستێوەردانە نایاساییەکان دژی بەرژەوەندییەکانمان بوەستن.

News ID 60080

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