ئێران بنکەی ئاسمانیی ئەمریکا لە ئوردنی مووشەک باران کرد

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە بەرامبەر ئەو کارە شەڕانگێزانەی سوپای ئەمریکای منداڵکوژ، کاتژمێرێک لەمەوبەر، جەنگاوەرە بوێرەکانی هێزی ئاسمانیی سوپای پاسداران بە چەند مووشەکێکی بالیستی بنکەی ئاسمانی و ناوەندی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکایان لە ئوردن کردە ئامانج.

سوپای پاسداران ڕایگەیاند: تا هەڕەشەکان لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام بن و کردەوە نایاسایی و خراپەکانی هێزەکانی ئەمریکا لە دژی بەرژەوەندییەکانمان بەردەوام بن، خۆڕاگری بەردەوام دەبێت.

پێویستە هەڕەشەکانی دەسەڵاتدارانی ئەمریکا و دەستێوەردانە نایاساییەکان دژی بەرژەوەندییەکانمان بوەستن.