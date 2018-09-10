به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ سومرییه‌ نیوز، ته‌لال زوبعی، ئه‌ندامی لیستی هاوپه‌یمانی نیشتمانی عێراق ڕایگه‌یاند که‌ سه‌لیم جه‌بوری بووه‌ته‌ سه‌رۆکی هاوپه‌یمانی نیشتمانی عێراق.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، سه‌رۆکی پێشووی پارلمانی عێراق، سه‌رۆکایه‌تی شاندنی دانوستانکاری ئه‌م لیسته‌ش له‌گه‌ڵ لایه‌نه‌کانی دیکه‌ی عێراق بۆ پێکهێنانی گه‌وره‌ ترین فڕاکسیۆنی پارلمان ده‌کات.

زوبعی له‌مباره‌وه‌ وتی: جه‌بوری به‌ نوێنه‌ری له‌ هاوپه‌یمانی نیشتمانی عێراق سه‌باره‌ت به‌ ماف و پشکی سونه‌ی عێراق له‌گه‌ڵ گرووپ و لایه‌نه‌کانی دیکه‌ی ئه‌م وڵاته‌ دانوستان و گفتوگۆ ده‌کات.