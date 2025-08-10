ئەمریکا ئاژاوەیەکی گەورە لە عێراق دەنێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، محەمەد بەلداوی پەرلەمانتاری عێڕاق جەختی کرد کە پیلانێکی مەترسیدار بۆ بووژانەوەی داعش لە ئەو وڵاتە لە ئارادایە.
ناوبراو زیادی کرد: ئەمریکا هەوڵ دەدات لە ڕێغای جێبەجێ کردنی ئەو پیلانەوە لە عێڕاق ئاژاوە بنێتەوە و ئەو پرسە هەڕەشەیە بۆ سەر ئاسایشی وڵات و هەموو ناوچەکە.
بەلداوی وتیشی: هێزە ئەمنییەکانی عێڕاق ئەبێ لە بانترین ئاستی ئامادەیی بۆ بەرەوڕووبوونەوەی جموجوڵەکانی تیرۆریستەکان بن.
ناوەندی ئەی سی سی تی هۆڵەنداش بە بڵاو کردنەوەی ڕاپۆرتێک ڕایگەیاند کە 2 هەزار و 500 چەکداری داعشی لە سووریا و عێڕاق چالاکن.
یەکێک لە پەرلەمانتارانی عێڕاق سەبارەت بە پیلانی ئەمریکا بۆ ئاژاوە و نائەمنی لە ئەو وڵاتە هۆشداریی دا.
