  1. عێراق و هەرێمی کوردستان
AP ١٤٠٤ گەلاوێژ ١٩ ١٤:٣٤

حزبوڵڵای عێراق پیلانێکی نگریسی ئەمریکا ئاشکرا دەکات

کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق لە هەوڵی ئەمریکا بۆ خەوشدار کردنی پێگەی ئەو هێزانە و تۆمەتدان لێیان هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕووسیا ئەلیەوم، کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێڕاق ئەمڕۆ یەکشەممە بە دەرکردنی بەیاننامەیەک ڕایگەیاند کە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان لەسەر پێکدادانەکانی ئەلدەورە هەڵکەوتوو لە باشووری بەغدا و تۆمەتدان لە ئەو کەتیبانەی ڕەت دەکاتەوە.

لە ئەو بەیاننامەدا هاتووە کە کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق وەکوو سەدێکی قایم بەرگری لە سەروەری و کەرامەتی گەلی ئەو وڵاتە لە کاتی داگیر کردنی عێراق لەلایەن ئەمریکییەکانەوە دەکات. ئەو گیانفیداییانە تا کاتی بەرەنگار بوونەوەی داعش درێژەی هەیە بە شێوەیەک کە ئەو هێزانە زیاتر لە چوار هەزار شەهید و برینداریان هەبووە.


لە درێژەی ئەو بەیاننامە هاتووە: هەر ئەو هەوڵانەیە کە بۆ ئەمریکا ناخۆش بووە. ئەوان لە ساڵانی ڕابردوودا دەستیان کردووە بە تۆمەتدان و خەوشدار کردنی پێگەی هێزە عێراقییەکان.







