  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٣ ٠٨:١٠

سەردار فەدەوی: گەوروی هورموز لە دەستی ئێمەدایە و ئەمریکییەکان هەڵاتوون

سەردار فەدەوی: گەوروی هورموز لە دەستی ئێمەدایە و ئەمریکییەکان هەڵاتوون

سەرۆکی گرووپی ڕاوێژکارانی فەرماندەی گشتیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی وتی: بۆ یەکەمجارە هیچ کەشتییەکی ئەمریکی نەک تەنیا لە کەنداوی فارس، گەرووی هورمز و دەریای عومان، بەڵکوو تەنانەت لە باکووری زەریای هیندیش ئامادە نییە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەمید عەلی فەدەوی، بەرپرسی گرووپی ڕاوێژکاری فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران شەوی یەکشەممە لە چاوپێکەوتنێکی هەواڵی تایبەتدا ڕایگەیاند: بە دڵنیاییەوە گەرووی هورمز بە درێژایی ئەو هەموو مانگە دوور و درێژە لە ژێر کۆنترۆڵی ئێراندایە.

سەرۆکی گرووپی ڕاوێژکاری فەرماندەی گشتی سپای پاسداران وتی: توانای سەربازی ئەمریکا لەسەر بنەمای دەریایە؛ واتە لە هێزی دەریایی خۆیدا هەم هێزی وشکانی و هەم هێزی ئاسمانی هەیە. بۆیە دەرکەوتنی هێزی سەربازی ئەمریکا لە هێزی دەریایی ئەمریکادایە.

فەدەوی زیادی کرد: ئەمریکییەکان لە ساڵی ١٨٥٣ەوە لە کەنداوی فارسدا بوونیان هەیە، بەڵام ئێستا بۆ یەکەمجار هیچ کەشتییەکی ئەمریکی نەک تەنیا لە کەنداوی فارس و گەرووی هورمز و دەریای عومان، بەڵکوو تەنانەت لە باکووری زەریای هیندیشدا ئامادە نییە.

وتیشی: ئەمریکییەکان هەڵاتوون و زیاتر لە هەزار کیلۆمەتر لە سنوورەکانمانەوە دوور کەوتوونەتەوە. ئه مه به خواستی خۆیان نەبوو، بەڵکوو ئەنجامی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران و هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی بوو.

سەرۆکی گرووپی ڕاوێژکاری فەرماندەی گشتیی سوپای پاسداران زیادی کرد: پێشتر ڕۆژانە بە فەرمی زیاتر لە ٢٠ ملیۆن بەرمیل نەوت بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕی و جگە لەوەش بڕێک نەوتیش بە شێوەیەکی نافەرمی هەناردە دەکرا.

لە درێژەی قسەکانیدا وتی: لەسەدا ٤٦ی هەناردەی نەوتی جیهان بە گەرووی هورمزدا تێپەڕیوە. ئەو ئامارە لەسەدا ٢٠ی باسکراوە پەیوەندی بە بەکارهێنانی نەوتی جیهانییەوە هەیە، چونکە زۆرێک لە وڵاتان نەوتی خۆیان بەکاردەهێنن و هەناردە ناکەن.

فەدەوی زیادی کرد: ئێستا هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی ئەم ڕێگایەوە ڕووبەڕووی پەککەوتنی بنەڕەتی بووەتەوە و ئەمەش کاریگەرییەکی بەرفراوانی لەسەر ئابووری جیهانی و ئەمریکا و ئەوروپا هەبووە.

News ID 60553

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