پەیامێکی نوێ لە ڕێبەری باڵای ئێران بڵاو کرایەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، پەیامی ئایەتوڵڵا موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بۆ سی و سێهەمین کۆڕبەندی نەتەوەیی نوێژ لە شوێنی کۆبوونەوەکە، لە مەزارگەی پیرۆزی ڕەزەوی لە مەشهەد خوێندرایەوە.

لەو پەیامەدا ڕێبەری وتیان:بایەخدان بە دۆزی بەرزی “نوێژ” و بە تایبەتی ئەنجامدانی کۆبوونەوەی نوێژ لە ڕێوشوێنە پێویستەکاندا کە لە سەرەتای حەفتاکانی سەدەی ڕابردووەوە لە وڵاتدا بە هەوڵی موجاهیدین و زانای جەماوەری و مامۆستایانی قورئان و بانگەشەکارانی لێهاتوو پێکهاتووە، خوێندنەوەیەک کە بۆ هەمیشە بەردەوام دەبێت.

جەختیشیان کرد: بەڵام واجببوونی نوێژ تەنها ئەرکێکی تاکەکەسی نییە و بەپێی فێرکارییەکانی قورئان جێگیرکردنی نوێژ یەکەم بەرهەم و نیشانەی حوکمی چاکەکارانە، وەک چۆن لەم ئایەتەدا قورئان دەفەرمێت ئەوانەی ئەگەر لە زەویدا جێگیریان بکەین نوێژ دادەمەزرێنن. کە ڕاستەوخۆ لە دوای ئایەتی بەڵێنی یارمەتی ئیلاهی سەبارەت بە هاوەڵانی خودای گەورە و جیهادەکەیان لە سورەتی حەجی پیرۆزدا دێت، ئەوە نیشان دەدات کە دامەزراندنی نوێژ، وەک پاڵپشتییەکی بەهێز بۆ زیکرکردنی خودا و هیوا و متمانە پێکردن، ڕۆڵێکی تایبەتی هەیە لە جیهاد و فەتحکردن و سەرکەوتن لە بوارەکانی خەبات، بەتایبەتی ئەو مەیدانی خەباتەی کە ئەمڕۆ نەتەوەی ئێران بەرەوڕوو بووەتەوە.