  1. جیهان
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٨ ١٧:٠٧

لە 24 کاتژمێردا 3 کەشتی لە گەرووی هورموز کراوەتە ئامانج

لە 24 کاتژمێردا 3 کەشتی لە گەرووی هورموز کراوەتە ئامانج

دەسەڵاتی ئۆپەراسیۆنە دەریاییەکانی بەریتانیا ڕایگەیاند، ژمارەی ئەو کەشتییە نەوتهەڵگرانەی لە ٢٩ی ئەیلولدا لە گەرووی هورمز کرابوونە ئامانج، گەیشتووەتە سێ کەشتی.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە تاس، دەستەی ئۆپەراسیۆنە دەریاییەکانی بەریتانیا ڕایگەیاند کە ژمارەی ئەو کەشتییە نەوتهەڵگرانەی کە لە 8ی ڕەزبەردا لە گەرووی هورمز کرابوونە ئامانج، گەیشتووەتە سێ کەشتی و هەر سێ تانکەرەکەش لەلایەن مووشەکێکی نەناسراوەوە کرانە ئامانج.

لە یەکێک لەو ڕووداوانەدا بەر لای چەپی ناوپۆشی کەشتییەکی نەوتهەڵگر کەوتووە و لەکاتی چوونە ناو گەرووی هورمز، کەشتییەکی تری نەوتهەڵگر هێرشی کراوەتە سەر.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، تا ئێستا هیچ ڕاپۆرتێک لەبارەی زیانی گیانی لەو ڕووداوانە بڵاونەکراوەتەوە، هەروەها ناوی کەشتییەکان و بەندەرەکانی تۆمارکردنیان ڕانەگەیەندراوە.

News ID 60525

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