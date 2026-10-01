  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٩ ١١:٢٣

کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە توڕەهاتی سەرۆک وەزیری بریتانیا

کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە توڕەهاتی سەرۆک وەزیری بریتانیا

لە وەڵامی تۆمەتە بێ بنەماکانی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەمان نووسی: ئەو ڕاستییەی کە ئێوە کەسانێکتان ئازاد کرد کە بە وتەی خۆتان تیرۆریست بوون و لە خزمەت حکومەتەکانی دەرەوەدا بوون، هەموو شتێک دەڵێ.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆی لە وەڵامی تۆمەتە بێ بنەماکانی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا نووسیویەتی: سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا دەڵێت کە حکوومەتەکەی "دەتوانێت پشتڕاستی بکاتەوە کە پێی وایە ئێران ڕۆڵی هەبووە لە ڕووداوەکەی بنکەی ئاسمانی فێرفۆردی هێزی ئاسمانی شاهانە."!

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەو ڕاستییەی کە ئێوە کەسانێکتان ئازاد کرد کە بە وتەی ئێوە تیرۆریست بوون و لە خزمەت حکومەتەکانی دەرەوەدا بوون، هەموو شتێک دەڵێت.

عێراقچی ئاماژەی بەوەدا: تۆ لە شوێنی هەڵەدا بەدوای تاوانباردا دەگەڕێیت.

News ID 60529

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