کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە توڕەهاتی سەرۆک وەزیری بریتانیا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆی لە وەڵامی تۆمەتە بێ بنەماکانی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا نووسیویەتی: سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا دەڵێت کە حکوومەتەکەی "دەتوانێت پشتڕاستی بکاتەوە کە پێی وایە ئێران ڕۆڵی هەبووە لە ڕووداوەکەی بنکەی ئاسمانی فێرفۆردی هێزی ئاسمانی شاهانە."!
ئاماژەی بەوەشکرد: ئەو ڕاستییەی کە ئێوە کەسانێکتان ئازاد کرد کە بە وتەی ئێوە تیرۆریست بوون و لە خزمەت حکومەتەکانی دەرەوەدا بوون، هەموو شتێک دەڵێت.
عێراقچی ئاماژەی بەوەدا: تۆ لە شوێنی هەڵەدا بەدوای تاوانباردا دەگەڕێیت.
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