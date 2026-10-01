کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە توڕەهاتی سەرۆک وەزیری بریتانیا

لە وەڵامی تۆمەتە بێ بنەماکانی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا، وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەمان نووسی: ئەو ڕاستییەی کە ئێوە کەسانێکتان ئازاد کرد کە بە وتەی خۆتان تیرۆریست بوون و لە خزمەت حکومەتەکانی دەرەوەدا بوون، هەموو شتێک دەڵێ.