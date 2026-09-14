سپای پاسداران: کەشتی سوپەر تانکەری ئەلگالیا بە مینی دەریایی تەقیەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەیی هێزی دەریایی سپا لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان پەیامێکی بڵاو کردەوە: سوپەر تانکەری "ئەلگایا" بە ژمارەی تۆماری ٩٣٢٥٣٣٦ کە هەوڵی دەدا بە ناوچەی قەدەغەکراو لە باشووری گەرووی هورمز تێپەڕێت، دوای ئەوەی بەر مینە دەریاییەکان کەوتبوو، تەقیەوە.
ئەو دامەزراوە سەربازییە لە درێژەدا دەشڵێت: "هەوڵەکان بۆ کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکە سەرکەوتوو نەبوون و تەواوی تانکەرەکە بە بڵێسەی ئاگرەوە گیرۆدە بووە.
پێشتر هۆشداریمان دابوو لە مەترسیی تێپەڕبوونی نایاسایی. هێزی دەریایی سوپای پاسداران بە توندی ڕایدەگەیەنێت کە گەرووی هورمز داخراوە و لە ژێر کۆنترۆڵی زیرەکی ئێمەدا دەمێنێتەوە".
Your Comment