  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٤ ٢١:٣٨

سپای پاسداران هۆشداریی توندی بە ئەمریکا دا

سپای پاسداران هۆشداریی توندی بە ئەمریکا دا

وتەبێژی بارەگای ناوەندیی خاتەم ئەلئەنبیا هۆشداری دایە سوپای تیرۆریستی ئەمریکا: “بەردەوامی ئەم کردەوانە بە لێدانی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لەدژی کەشتییە سەربازییەکانی ئەمریکا بەرەوڕوو دەبێتەوە.”

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی بارەگای ناوەندیی خاتەم ئەلئەنبیا لە بەیاننامەیەکدا وتی: سوپای تیرۆریستی ئەمریکا هۆشداری دەدرێتەوە کە ئەگەر خراپەکاری و نائەمنی و هەراسانکردنی کەشتییە ئێرانییەکان و گەمارۆی دەریایی ئێران بەردەوام بێت، هێرشەکانی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ سەر کەشتییە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە توندتر لە رابردوو دەبێت و ئەگەری فراوانبوونی هێرشەکانیش هەیە.

News ID 60360

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