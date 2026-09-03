قالیباف: جیهان خەریکی سەیر کردنی ئەمریکا لە لێواری هەڵدێرە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، بە بڵاوکردنەوەی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، لە وتووێژ لەگەڵ وەزیری خەزێنەی ئەمریکا، وتی: بە وریاییەوە سەیری نرخی داهاتووی نەوتی عومان، بەرهەمی بۆندەکانی حکومەتی ئەمریکا و ئاستی یەدەگی ستراتیژی نەوت بکەن.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: "پاڵەوان! هەموو هەوڵێک بدە بۆ دەستوەردان لە نرخی داهاتووی نەوت! چونکە تەواوی ژیانی پیشەیی خۆت پشتی پێ دەبەستێت. یان بەردەوام بە لە دەرهێنانی نەوت لە یەدەگە ستراتیژییەکان لە دەرەوەی سنووری مەترسیدار و سەیری داڕمانی ئەشکەوتە خوێییەکانی هومارکردنی نەوت بکە بەهۆی دابەزینی بەرچاوی یەدەگەکانەوە"