  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ١٣ ١٥:٠٩

وەزیری دەرەوەی ئێران: تاکەی چاوەڕوان بین بۆوڵامدانەوە؟

وەزیری دەرەوەی ئێران: تاکەی چاوەڕوان بین بۆوڵامدانەوە؟

وەزیری دەرەوەی ئێران له بەرامبەر قسه کانی وەزیری دەرەوەی ئوردندا وتی: ئێران تا کەی چاوەڕوانی بێت بۆ وەڵامدانەوەی دەستدرێژکارییەک که نه ڕێز له سەروەری وڵاتانی عەرەبی و نه ڕێز له سەروەری ئێران دەگرێت؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆی و لە وەڵامی لێدوانەکانی ئەم دواییەی وەزیری دەرەوەی ئوردن، وتی: بە بۆچوونی وەزیری دەرەوەی ئوردن، تا کەی دەبێ ئێران چاوەڕێی وەڵامدانەوەی دەستدرێژکارێک بکات کە نە ڕێز لە سەروەریی وڵاتانی عەرەبی دەگرێت و نە سەروەریی ئێرانیش دەگرێتەوە؟

ئاماژەی بەوەشکرد: ئایا بەڕاستی بێ ئاگایە لەوەی کە ئاسمان و خاک و ئاوی وڵاتانی عەرەبی لە یەکەم هێرشەکانی ئەمریکادا بەکارهێنراون؛ هێرشەکان کە بووە هۆی گیانلەدەستدانی خەڵکی بێتاوانی ئێرانی؟

News ID 60351

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