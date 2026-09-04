وەزیری دەرەوەی ئێران: تاکەی چاوەڕوان بین بۆوڵامدانەوە؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە هەژماری سۆشیال میدیای خۆی و لە وەڵامی لێدوانەکانی ئەم دواییەی وەزیری دەرەوەی ئوردن، وتی: بە بۆچوونی وەزیری دەرەوەی ئوردن، تا کەی دەبێ ئێران چاوەڕێی وەڵامدانەوەی دەستدرێژکارێک بکات کە نە ڕێز لە سەروەریی وڵاتانی عەرەبی دەگرێت و نە سەروەریی ئێرانیش دەگرێتەوە؟

ئاماژەی بەوەشکرد: ئایا بەڕاستی بێ ئاگایە لەوەی کە ئاسمان و خاک و ئاوی وڵاتانی عەرەبی لە یەکەم هێرشەکانی ئەمریکادا بەکارهێنراون؛ هێرشەکان کە بووە هۆی گیانلەدەستدانی خەڵکی بێتاوانی ئێرانی؟