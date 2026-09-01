پزشکیان مەرجەکانی هاتنەدی ئاسایشی ناوچەکە رادەگەیێنێت

بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر. لە وتارەکەیدا لە بیست و شەشەمین لووتکەی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای، سەرۆک مەسعوود پزشکیان، گرینگترین ئاستەنگە ئەمنی و ئابوورییەکانی ناوچەکەی خستەڕوو و جەختی لە بەهێزکردنی هاوکارییەکانی نێوان وڵاتانی ئەندام بۆ چەسپاندنی سەقامگیری و هێڵکاری داهاتوویەکی هاوبەش کردەوە.

سەرۆکی کۆماری ئیسلامیی ئێران بە ئاماژەدان بە ئەزموونی زیاتر لە دوو دەیە لە چالاکییەکانی SCO، دروستکردنی متمانە، ڕێزگرتن لە سەروەری وڵاتان، دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆ و هاوکاری نێوان حکومەتەکانی وەک مەرجێک بۆ گەیشتن بە ئاسایشی بەردەوام لە قەڵەمدا.

ئاماژەکردن بە هەڕەشەکانی وەک تیرۆر، توندڕەوی توندوتیژ، بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان، تاوانە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و تاوانە ئەلیکترۆنییەکان، چڕبوونەوەی کێبڕکێی جیۆپۆلەتیکی، سیاسەتی تاکلایەنە، و بەکارهێنانی هێزی سەربازی و دەسەڵات وەک هۆکاری دیکەی نیگەرانی وڵاتانی ناوچەکە و ئابوورییە تازەپێگەیشتوەکان.

پزشکیان ئاماژەی به پێشهاتەکانی ئەم دواییەی ڕۆژاوای ئاسیا و هێرشە کانی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنیستی له سەر ئێران کرد و ئەم کردەوەی به دەستدرێژی له دژی بنەما بنەڕەتییەکانی جاڕنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان و یاسا نێودەوڵەتییه کان وەسف کرد.

ناوبراو وێڕای ڕوونکردنەوەی ڕەوتی شەڕ و پێشهاتەکانی دواتر، جەختی لە هەڵوێستی ئێران لەسەر ئەو بەڵێنانەی کە لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباددا هاتووە، جەختی کردەوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاسایش و گەشەپێدانی بە دوو چەمکی بەیەکەوە گرێدراو و لەیەکتر جیانەبووەوە زانی و جەختی لەسەر پێویستیی گرنگیدان بە ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی لە یەک کاتدا کردەوە