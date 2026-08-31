عێراقچی بۆ نتانیاهۆ: ئەژدیها

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: کاتێک ناتانیاهۆ بە زمانی عیبری قسە دەکات، بە شانازییەوە دەڵێت کە حکومەتی ئەمریکای فریوداوە و بە ناوی ئیسرائیلەوە بەرەو شەڕ لەگەڵ ئێران بردووە.
بە ئاشکرا بە پێکەنین و گاڵتەجاڕیەوە دەڵێت کە چۆن لە ڕێگەی هەزاران کاتژمێر ئامادەبوونی میدیایی لە تۆڕە تەلەفزیۆنییە ئەمریکییەکان کاریگەریی لەسەر بیرکردنەوە و سیاسەتەکانیان داناوە.
بەڵام کاتێک بە ئینگلیزی قسە دەکات ستایشی توانای سەرکردایەتی سەرۆکی ئەمریکا دەکات.
ئەژدیها!
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