  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٩ ١٤:٠٦

عێراقچی بۆ نتانیاهۆ: ئەژدیها

عێراقچی بۆ نتانیاهۆ: ئەژدیها

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: کاتێک ناتانیاهۆ بە زمانی عیبری قسە دەکات، بە شانازییەوە دەڵێت حکومەتی ئەمریکای فریوداوە و بە ناوی ئیسرائیلەوە بەرەو شەڕ لەگەڵ ئێران پەلکێشی کردوون.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: کاتێک ناتانیاهۆ بە زمانی عیبری قسە دەکات، بە شانازییەوە دەڵێت کە حکومەتی ئەمریکای فریوداوە و بە ناوی ئیسرائیلەوە بەرەو شەڕ لەگەڵ ئێران بردووە.

بە ئاشکرا بە پێکەنین و گاڵتەجاڕیەوە دەڵێت کە چۆن لە ڕێگەی هەزاران کاتژمێر ئامادەبوونی میدیایی لە تۆڕە تەلەفزیۆنییە ئەمریکییەکان کاریگەریی لەسەر بیرکردنەوە و سیاسەتەکانیان داناوە.

بەڵام کاتێک بە ئینگلیزی قسە دەکات ستایشی توانای سەرکردایەتی سەرۆکی ئەمریکا دەکات.

ئەژدیها!

News ID 60318

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