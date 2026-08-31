ئێران دەیەوێت پێی بیانییەکان لە ناوچەکە ببڕدرێت

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، کازم غەریب ئابادی، لە کاردانەوە بە هێرشی شەوی ڕابردووی ئەمریکا بۆ سەر دوورگەی لارک ڕایگەیاند: ئێمە ئەم کردەوانە لە چوارچێوەی دەستدرێژی سەربازی بۆ سەر وڵاتەکەمان دەبینین و ئەم دەستدرێژییە وەڵامێکی گونجاو لە لایەن ئێرانەوە وەردەگرێت.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: وەک هێزە چەکدارە ئازاکان سەلماندوویانە هەر کارێک لە دژی یەکپارچەیی خاک لە هەر ئاستێکدا بێت بە وەڵامێکی پتەو و گونجاو وەڵام دەدرێتەوە.

بریکاری وەزیری دەرەوە بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی ڕایگەیاند: پێویستە بیانییەکان لە ناوچەکە دەبکرێن و وانەی جددی فێربن بۆ ئەوەی دەستدرێژییەکانیان دووبارە نەکەنەوە.