  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٦ ١٣:٣٠

تەنیا ڕێگا ئەوەیە ئەمریکا تەسلیمی ئیرادەی گەلی ئێران بێت

تەنیا ڕێگا ئەوەیە ئەمریکا تەسلیمی ئیرادەی گەلی ئێران بێت

سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیس لە پەیامێکدا بۆ ئەمریکییەکان وتی: ئێوە هەموو ڕێگاکان تاقی دەکەنەوە، بەڵام ئێوە خۆتان دەزانن کە تاکە ڕێگا تەسلیمبوونە بە ئیرادەی نەتەوەی ئێران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم عەزیزی، بەرپرسی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران، لە پەیامێکدا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، بە ئاراستەی بەرپرسانی ئەمریکا ڕایگەیاند: ئێوە هەموو ڕێگاکان تاقی دەکەنەوە، بەڵام ئێوە خۆتان دەزانن کە تاکە ڕێگا تەسلیمبوونە بە ئیرادەی نەتەوەی زلهێزی ئێران، قبووڵکردنی هەموو مەرجەکانی ئێران، و جێبەجێکردنی هەموو بەڵێنەکانتان.

News ID 60295

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