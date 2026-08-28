تەنیا ڕێگا ئەوەیە ئەمریکا تەسلیمی ئیرادەی گەلی ئێران بێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم عەزیزی، بەرپرسی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران، لە پەیامێکدا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، بە ئاراستەی بەرپرسانی ئەمریکا ڕایگەیاند: ئێوە هەموو ڕێگاکان تاقی دەکەنەوە، بەڵام ئێوە خۆتان دەزانن کە تاکە ڕێگا تەسلیمبوونە بە ئیرادەی نەتەوەی زلهێزی ئێران، قبووڵکردنی هەموو مەرجەکانی ئێران، و جێبەجێکردنی هەموو بەڵێنەکانتان.