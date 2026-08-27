سەرۆک کۆماری ئێران: دەبێ دان بە هەموو مافەکانی نەتەوەی ئێراندا بنرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممە 5ی خەرمانان لە دیدارێکدا لەگەڵ شێخ محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی، سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر، بە ئاماژەدان بە ڕووداوە تاڵەکانی ئەم دواییە ڕایگەیاند: هەندێک ڕووداو ڕوویانداوە کە قبووڵ ناکرێت، بەڵام هێشتا پێمان وایە کە ئێران و قەتەر دوو وڵاتی دۆست و بران و ئەو پرسانەی کە لە قەتەر سەریان هەڵداوە دەتوانرێت لە ڕێگەی تێگەیشتنەوە چارەسەر بکرێت”.

سەرۆک کۆماری ئێران بە ئاماژەدان بەوەی کە ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی ئاشتی لە ناوچەکەدا ناخوازن، ڕوونی کردەوە: "ئێران و قەتەر بڕیار بوو چەندین ڕێوشوێنی هاوبەش بگرنەبەر، بەڵام شەڕەکە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکان و پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵاتی دواخست. پلانی ڕژێمی زایۆنی ڕێگریکردنە لە دامەزراندنی پەیوەندیی دۆستانە لە نێوان موسڵمانان". هەوڵەکانی حکومەتی قەتەر و میری قەتەر بۆ نێوەندگیری و جێگیرکردنی ئاشتی و ئارامی بەرز دەنرخێنین و ئەو هەوڵانەش بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران بەنرخن.

پزشکیان جەختی لەوە کردەوە کە ئێران بەدوای شەڕ و فراوانکردنی بازنەی ململانێکاندا ناگەڕێت.

زیادی کرد: شەڕ بەسەر ئێراندا سەپێنرا و بەردەوامییەکەی بە زیانی وڵات و ناوچەکە و جیهانە. لۆژیک ئەوە دەکات کە جێبەجێکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بە هەمان شێوەی پێشوو دەستپێبکاتەوە و کێشەکان لە ڕێگەی دیالۆگەوە چارەسەر بکرێن، نەک وڵاتان پەنا بۆ شەڕ و نیشاندانی ددان ببەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا هەن، شایانی گەلانی موسڵمان نین.

سەرۆک کۆمار بە ئاماژەدان بە هەوڵی هەندێک لە ڕەوتی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی و تەنانەت لە ناوخۆی ئێرانیش بۆ پێشگرتن لە پێکهێنانی ڕێککەوتنەکان، ئاماژەی بەوە کرد: پێویستە بەرپرسانی ئەمریکا چاوپۆشی لەو دەنگانە بکەن کە هەوڵی ڕێگریکردن لە گەڕانەوەی ئاشتی بۆ ناوچەکە دەدەن. بەرژەوەندی هەندێک لە درێژەدان بە شەڕدایە، بەڵام کۆماری ئیسلامیی ئێران پێی وایە ئاشتی و ئاسایش بە قازانجی ئێران و ناوچەکە و جیهان دەبێت.