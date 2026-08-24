  1. ئێران
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢ ١٥:١٦

قالیباف گاڵتە بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ دەکات؛ جارێکی تر ئەمریکا برسی دەکەین

قالیباف گاڵتە بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ دەکات؛ جارێکی تر ئەمریکا برسی دەکەین

قالیباف گاڵتە بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ دەکات و وتی: "ئێمە جارێکی دیکە ئەمریکا برسی دەکەینەوە"

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قالیباف گاڵتە بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ دەکات و وتی: "ئێمە جارێکی دیکە ئەمریکا برسی دەکەینەوە".

قاڵیباف لە سۆشیاڵ میدیا ڕوو لە ترامپ نووسی: ٤٧ ملیۆن ئەمریکی برسین و ئەم ئامارانە وەک قسەکانی تۆ ساختە نین!
ئەمڕۆ دۆناڵد ترامپ بەشێکی شێواو و ساختەی لە وتارێکی دوێنێ دکتۆر قالیبافی لەسەر پلاتفۆرمی خۆی بڵاوکردەوە.

لە وەڵامی ئەم ئۆپەراسیۆنە دەروونییە، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی گاڵتەی بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ کرد و نووسیبووی "ئەمریکا دووبارە برسی بکەرەوە" و گرتەیەکی ڤیدیۆیی بڵاوکردەوە، کە لەسەر بنەمای ڕاپۆرتە فەرمییەکانی دامەزراوە نێودەوڵەتی و بەناوبانگەکانی ئەمریکا لەسەر برسێتی گەلی ئەمریکا، قەیرانی ڕاستەقینەی کۆمەڵگەی ئەمریکای ئاشکرا کرد.

٤٧ ملیۆن کەس لە سەرانسەری ئەمریکا ڕووبەڕووی برسێتی و بەد خۆراکی بوونەتەوە.

لە هەر ٨ هاووڵاتی ئەمریکی یەک کەسیان شەوانە بە گەدەی بەتاڵەوە دەخەوێت.

١٦ ملیۆن منداڵی ئەمریکی بوونەتە قوربانی هەژاری ڕێکخراو و قەیرانی بژێوی ژیان و برسێتی لە هەموو شارێکی ئەمریکادا هەیە.
لە بەشێکی ئەم وێنەیەدا، قاڵیباف بۆ ترامپ نووسیویەتی، "ئەم ژمارانە وەکوو درۆ و هەواڵی ساختەتان ساختە نین و ناتوانن بە درۆ قەرەبووی شکستەکانتان بکەنەوە بەرامبەر ئێران!"

News ID 60262

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