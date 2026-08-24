قالیباف گاڵتە بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ دەکات؛ جارێکی تر ئەمریکا برسی دەکەین

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، قالیباف گاڵتە بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ دەکات و وتی: "ئێمە جارێکی دیکە ئەمریکا برسی دەکەینەوە".

قاڵیباف لە سۆشیاڵ میدیا ڕوو لە ترامپ نووسی: ٤٧ ملیۆن ئەمریکی برسین و ئەم ئامارانە وەک قسەکانی تۆ ساختە نین!

ئەمڕۆ دۆناڵد ترامپ بەشێکی شێواو و ساختەی لە وتارێکی دوێنێ دکتۆر قالیبافی لەسەر پلاتفۆرمی خۆی بڵاوکردەوە.

لە وەڵامی ئەم ئۆپەراسیۆنە دەروونییە، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی گاڵتەی بە دروشمی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ترامپ کرد و نووسیبووی "ئەمریکا دووبارە برسی بکەرەوە" و گرتەیەکی ڤیدیۆیی بڵاوکردەوە، کە لەسەر بنەمای ڕاپۆرتە فەرمییەکانی دامەزراوە نێودەوڵەتی و بەناوبانگەکانی ئەمریکا لەسەر برسێتی گەلی ئەمریکا، قەیرانی ڕاستەقینەی کۆمەڵگەی ئەمریکای ئاشکرا کرد.

٤٧ ملیۆن کەس لە سەرانسەری ئەمریکا ڕووبەڕووی برسێتی و بەد خۆراکی بوونەتەوە.

لە هەر ٨ هاووڵاتی ئەمریکی یەک کەسیان شەوانە بە گەدەی بەتاڵەوە دەخەوێت.

١٦ ملیۆن منداڵی ئەمریکی بوونەتە قوربانی هەژاری ڕێکخراو و قەیرانی بژێوی ژیان و برسێتی لە هەموو شارێکی ئەمریکادا هەیە.

لە بەشێکی ئەم وێنەیەدا، قاڵیباف بۆ ترامپ نووسیویەتی، "ئەم ژمارانە وەکوو درۆ و هەواڵی ساختەتان ساختە نین و ناتوانن بە درۆ قەرەبووی شکستەکانتان بکەنەوە بەرامبەر ئێران!"