  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٥ خەرمانان ٢ ١٣:٠٩

بەڕێوەچوونی چلەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی بە بەشداریی 40 وڵاتی جیهان لە ئێران

بەڕێوەچوونی چلەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی بە بەشداریی 40 وڵاتی جیهان لە ئێران

چلەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی یەکگرتوویی ئیسلامی لە ماوەی هەفتەیەکدا لە تاران، مەشهەد و 3 پارێزگای دیکە بە ئامادەبوونی میوانانی نزیک بە 40 وڵات بەڕێوە دەچێت.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حوجەتولئیسلام شەهریاری ئەمینداری گشتی مەکۆی نزیکبوونەوەی مەزەبە ئیسلامییەکان وتی: زیاتر لە دوو هەزار بانگهێشتنامە بۆ میوانان نێردراوە.

وتیشی: سەرەڕای کێشەی گواستنەوە نزیکەی 80 کەس بەشداری کۆنفرانسەکە دەکەن. ژمارەیەکی سنوردار لە میوانی پارێزگاکانمان هەیە. بۆ یەکەمجار چوار کۆنفرانسی نێودەوڵەتی لە چوار پارێزگای نەتەوەیی گۆلستان، خوراسان ڕەزەوی، ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات و کوردستان بەڕێوەدەچێت و میوانانی ناوخۆش لەو چوار پارێزگایە بەشداری دەکەن.

ئەمینداری گشتی کۆڕبەندی جیهانی نزیکیی مەزەبە ئیسلامییەکان ڕایگەیاند: ئەمساڵ ١٠ کەسایەتی ناسراوی میدیای جیهانی بانگهێشتەکەمانیان قبووڵ کردووە، کە ئامادەبوونیان دەتوانێت وتاری لێکنزیکبوونەوەی ئایینەکان لەناو ملیۆنان بینەری جیهاندا بڵاوبکاتەوە. هەروەها باسی لە ئامادەبوونی نزیکەی ٧٠٠ میوانی ناوخۆیی و بیانی کرد کە لە پارێزگاکانی دراوسێ و وڵاتانی جیاوازەوە هاتبوون.

شەهریاری زیادی کرد: ڕێوڕەسمی کردنەوەی ئەم کۆنفرانسە ڕۆژی پێنجشەممە 5ی خەرمانان بە ئامادەبوونی میوانانی ناوخۆ و بیانی و وتارێکی سەرۆک کۆمار بەڕێوە دەچێت. یەکێکی تر لە بەرنامە دیارەکانی ڕۆژی کردنەوەی ڕێوڕەسمەکە پەردە لادان لە ٨ کتێبی نوێیە لە لایەن ناوەندی لێکۆڵینەوە بۆ نزیکیی قوتابخانە ئیسلامییەکان کە ساڵی ڕابردوو کۆکراونەتەوە و چاپکراون.

News ID 60261

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