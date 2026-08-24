یەمەن دوو هێرشی قورسی لە زەوی و دەریا کردە سەر هێزەکانی عەرەبستان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەندێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن هەواڵی هێرشی مووشەکی یەمەنیان بۆ سەر کاروانێکی ئامێرە سەربازییەکانی سعودیە ڕاگەیاند

وە دەوترێت کە یەمەن ئاگری لە کەشتییەکی نەوتهەڵگری سعودیە بەرداوە.

یەحیا سەریع، وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: "بە فەزڵ و یارمەتی خودا، هێزە چەکدارەکانی یەمەن بە سەرکەوتوویی تانکەری "ئەمزان"ی دوژمنی سعودییان لە باکووری دەریای سوور، لە کەنارەکانی یانبو، بە مووشەکێکی بالیستی کردە ئامانج.

وتیشی: ئەم هێرشە ورد و ڕاستەوخۆ بوو، و بووە هۆی ئەوەی کەشتییەکە ئاگر بگرێت و چەند کەشتییەکی دیکەش هەڵهاتن لە ناوچەی ئامانجداردا."

زیادیشی کرد: ئەم ئۆپەراسیۆنە لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕیاری هێزە چەکدارەکان بۆ سەپاندنی قەدەغەکردنی دەریایی بەسەر دوژمنی سعودیە و دامەزراندنی پرەنسیپی گەمارۆدان دژی گەمارۆدان ئەنجام دەدرێت.